En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr comentó detalles de la inédita reunión pública llevada a cabo por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para hablar sobre objetos voladores no identificados por primera vez. La organización advirtió que el origen de los “ovnis” sigue sin ser claro y que, en concreto, no hay ninguna evidencia. “Hay un culto por esto (…). Leyendas de que, en Estados Unidos, en cierta base tienen seres extraterrestres y se han hecho muchas películas sobre esto. En fin, da para un folclore enorme”, reparó Sohr.

El analista afirmó que, pese a ser una teoría desmentida, “igual va a haber un cuerpo muy sólido, muy importante, de personas que están absolutamente convencidas de que existe esta vida extraterrestre. Que no se les puede negar, porque no hay evidencia de algo que no se sabe si existe o no; por lo tanto, no te puedes cerrar completamente a esa posibilidad… Pero lo que respecta a evidencia seria, comprobable, el informe de la NASA, después de un año de estudio, concluye que no hay nada, absolutamente nada que nos permita afirmar que hay vida extraterrestre“.