En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr discutió el respaldo, por parte del organismo nuclear de Naciones Unidas, al plan de Japón de verter aguas residuales radioactivas al mar desde el interior de la planta nuclear de Fukushima.

“Si tú tienes una materia como la energía nuclear, frente a la cual no ejerces control, si se escapa de tus manos -es decir, cualquier otra situación, un derrame de petróleo, tú lo puedes controlar-, pero la radiación, una vez que escapa, es imposible de contener (…). Este accidente tan lamentable en Fukushima ha puesto de relieve la validez de este principio de no utilizar, bajo ninguna circunstancia, elementos que tú no controlas en una situación de crisis“, enfatizó el periodista.