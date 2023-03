En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr discutió nuevas aristas de la crisis climática que enfrenta el planeta. “En el tema climático no tenemos una gobernabilidad global. Es decir, Naciones Unidas (ONU) sí es un referente muy importante, ellos están con estos informes y están generando conciencia y es muy importante lo que hace, pero no tiene autoridad. Es decir, si algún país trasgrede y emite más de lo que prometió, no tiene dientes, no tiene mecanismos para sancionar”. En esa línea, señaló que “todas las empresas más contaminantes tienen lobby, y entre el lobby está hacerle donaciones a parlamentarios de manera que suavicen las leyes de control. Y es un mecanismo muy complejo, porque la política, como sabemos, busca financiamiento”.