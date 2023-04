En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista político Raúl Sohr se refirió al anuncio de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, respecto a su candidatura a la reelección en 2024. “Es una elección de mal menor. Biden no es tremendamente popular. Ha hecho un Gobierno, según las encuestas, relativamente competente; no ha tenido grandes escándalos, no se ha involucrado directamente en alguna guerra. Ha sido cauto, es un hombre prudente y con mucha experiencia política. Pero no es una persona particularmente querida y respetada“, contextualizó.

Sin embargo, el periodista también señaló que, pese a las implicancias etarias, el triunfo sería suyo en caso de que su rival directo sea el exmandatario republicano Donald Trump. “Tiene 76 años, y Biden tiene 80. Son hombres mayores, su salud puede debilitarse (…). En política se pueden descubrir escándalos; todavía falta una eternidad para llegar a la elección. Esto, simplemente, es una foto de lo que está ocurriendo hoy, y si las cosas se dieran como están hoy día, probablemente Biden ganaría las elecciones“, finalizó.