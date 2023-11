En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr abordó el ataque de las fuerzas de Israel al hospital de Al-Shifa este miércoles, tras acusar a Hamás de operar desde túneles debajo del complejo ubicado en el corazón de Gaza. “Benjamin Netanyahu lo planteó en términos de la importancia psicológica al decir: ‘Esto demuestra que no hay ningún lugar al cual el ejército israelí, si se lo propone, no pueda llegar‘. Es decir, puede atacar y capturar aquello que se proponga (…). Tiene un valor simbólico. El ejército israelí está demostrando que no hay ningún punto en que Hamás le pueda impedir el acceso”.