En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr se refirió al pago de USD 787,5 millones que Fox News hará a Dominion tras acordar evitar un juicio por difamación. Esto, debido a la difusión de mentiras sobre un supuesto fraude electoral, lo cual causó “daño reputacional” en la empresa fabricante de máquinas de votación.

Según Sohr, Fox News temía que hicieran declarar a Rupert Murdoch, magnate y dueño tanto de la cadena, como de The WallStreet Journal, The Times y The Sun, entre otros, e intentasen establecer quién orientó cómo se iban a cubrir las elecciones. “Murdoch es un inspirador de las comunicaciones en todo el mundo angloparlante (…). Es un conservador, partidario de Trump y nunca ha tenido ningún inconveniente en que sus diarios se vuelquen al 100% a respaldar sus convicciones políticas. Es decir, la independencia de la prensa o de los editores queda totalmente subordinada”.