En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr reflexionó sobre la reacción que tuvo el líder ruso, Vladímir Putin, ante la intención de Finlandia y Suecia de integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “Putin ha dicho que ‘esto es una mala decisión, lo van a lamentar, pero si no instalan bases extranjeras y no hay tropas en esos países, no vamos a tomar medidas inmediatas’, es decir, le desagrada que esto haya ocurrido, pero si mantienen neutralidad y no se prestan para operaciones, está bien. Según Putin, ‘nosotros vamos a estar observando lo que ocurre’“, detalló el experto.