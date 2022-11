En entrevista con Hoy Es Noticia, el analista internacional, Raúl Sohr, se refirió a la caída de misiles o cohetes en Polonia. En esa línea, Sohr señaló que aún no hay ninguna certeza sobre de dónde proceden y aseguró que no cree en que se deba a una falla por parte de Rusia, ya que “son armas de precisión milimétrica”. Sobre la reacción de los países del G20, Sohr sostuvo que “hay muchos países como India o Brasil que van a tratar de no verse comprometidos en una condena política muy directa (contra Rusia). Este tema de los misiles, no creo que altere lo que los países piensan“.