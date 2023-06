Raúl Sohr dedicó su nuevo análisis internacional en Última Mirada a la sanción que recibió el exprimer ministro de Reino Unido a raíz del Partygate, el escándalo por las fiestas que protagonizó en sus oficinas en medio de la pandemia de COVID-19.

“En la cultura parlamentaria británica no hay algo más grave que mentir. Pueden usar todos los adjetivos que quieran para decir ‘fue inexacto, no estuvo toda la verdad’, pero que te acusen de mentir es fin de carrera política. Efectivamente, esto es lo que parece ser el caso con Boris Johnson. Yo no me atrevo a decir que es el fin de su carrera, porque ha demostrado tener más vidas que un gato y, cuando ya se le ha dado por muerto, ha resucitado”.