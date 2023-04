En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista político Raúl Sohr aumento del gasto militar mundial. Este, reportado en el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (CIPRI), mostró un alza de 3,74% en 2022 en relación a años previos, donde la curva también venía en aumento. Los países con mayor alza son Estados Unidos, China e India.

Al respecto, periodista señaló que “la mayoría de los arsenales no se usan; es decir, tienen un efecto disuasivo. Los países que van a la guerra son relativamente pocos. Eso no quita que todos los que no van a la guerra sí tienen grandes arsenales y te señalan que un buen arsenal es un seguro de vida de que nadie te va a agredir“.