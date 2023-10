El analista internacional Raúl Sohr analizó junto a los panelistas de Tolerancia Cero el conflicto entre Israel y Palestina tras el ataque sorpresa de la organización Hamás.

Tras los hechos que están aconteciendo, Sohr expresó que “estos días van a quedar en el calendario como días muy trágicos tanto para israelíes como palestinos, porque lo que estamos presenciando es el comienzo de una guerra que va a dejar muchas más bajas de las que estamos viendo ahora”.

El analista internacional detalló que los israelíes “nunca habían sufrido tantas muertes en un día durante un conflicto, desde la creación de su Estado en 1948”.

Respecto a los indicios, Sohr añadió que Hamás es considerada como una organización terrorista, por lo tanto, lo que ha sucedido en Israel es “un fallo descomunal de los servicios de inteligencia que están considerados como uno de los mejores del mundo”.

En ese contexto, y tras ser consultado por los panelistas en como este conflicto influye en el liderazgo de Benjamín Netanyahu, aseguró que el líder israelí “sale tremendamente debilitado“, ya que se presentaba como un primer ministro fuerte y que aseguraba seguridad en la población israelí.

“Él tiene una responsabilidad directa, tiene una formación militar y sabía a lo que se enfrentaba. Su tesis era que Hamás estaba encerrada dentro de la franja de Gaza, que estaba controlado y no tenía la fuerza. Ese sentimiento de superioridad es muy característico de los países colonialistas, un cierto desprecio a su contrincante”.

Diferencias entre Artzyeli y Van Klaveren

Sobre las diferencias que han sostenido el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli y el canciller Alberto Van Klaveren, Raúl Sohr planteó que estas visiones representan sus distintas realidades.

“No es lo mismo ser canciller de Chile que ser embajador de Israel y, por lo tanto, no me sorprende que tengan puntos de vista divergentes. Representan realidades distintas y me parece que, desde el punto de vista de nuestro canciller, plantear la oposición a toda muerte de civiles o agresiones contra civiles no veo porque eso es objetable”, aseguró.