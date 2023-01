En conversación con CNN Prime, el analista internacional se refirió a la invasión de los poderes del Estado en Brasil, por parte de partidarios del ex presidente, Jair Bolsonaro. “Es imposible que los servicios de seguridad no estuvieran al tanto de esta movilización bastante masiva“, señaló Sohr. Asimismo, agregó que “a lo mejor no es casualidad que (Jair Bolsonaro) se encuentre fuera del país cuando esto ocurre. Sabemos que los bolsonaristas estaban en distintas zonas del país, acampados en las puertas de los regimientos”.