Raúl Sohr por 80 aniversario del Día D: “No reconocer el papel de la Unión Soviética es un poco doblarle la mano a la historia”

En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr reflexionó sobre el aniversario número 80 del Día D, donde se honró a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que participaron en la batalla en Normandía. Al respecto, cuestionó el discurso del presidente Joe Biden: “Si hubo un desembarco exitoso en Normandía es precisamente porque la Unión Soviética, que era un aliado central de los aliados, había tomado el grueso de la responsabilidad. (…) No reconocer su papel y utilizar esta ocasión particular, en que combatieron juntos y fueron aliados, (…) para atacar a Rusia desde ese ángulo (el de la Guerra con Ucrania) me parece un poco doblarle la mano a la historia“.