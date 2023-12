Ramón Sepúlveda, abogado de Martín miranda, exadministrador electoral de la campaña de Karina Oliva en la candidatura a la gobernación de la Región Metropolitana, conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre el caso de delito de fraude de subvenciones, donde están implicados 12 exmilitantes del Partido Comunes.

Desde su perspectiva, considera que esta es una causa “muy mediática” no por el rol de los medios, sino porque es “es impresentable que el Ministerio Público en sus alegaciones diga que lo más escandaloso fue el desayuno feminista”.

En esa misma línea, señaló que en dicha actividad no se rindieron los 50 millones de pesos, ni tampoco hubo un despliegue en la Región Metropolitana.

Al recapitular los hechos, planteó que se trataba de una cotización, y que en la rendición de la campaña “no se rinden cotizaciones, sino lo que se hace, es presentar un monto de reembolso y un documento tributario”, donde los auditores del Servicio Electoral (Servel) tienen que realizar una revisión previa para que el proceso avance.

“En esta rendición de cuentas, lo que se le acusa a Martín Miranda es haber falseado información. Sin embargo, no se presentó un documento tributario porque los desayunos feministas no se hicieron y el servicio no fue prestado”, subrayó. No obstante, reconoce que “hay un error de gente que es inexperta, que probablemente era su primera campaña grande.

Por otro lado, al comparar la candidatura de Oliva con sus contendores, planteó que “Catalina Parot gastó $700 millones en comparación con Karina Oliva”, y agregó que “el Servel levantó una alerta, que decía que las boletas eran muy altas comparativamente con las otras campañas, y que las glosas contenían poco detalle. Ante eso, el administrador electoral (Martín Miranda) entregó información de las actividades”.

En ese sentido, destacó el rol de los 11 exmilitantes que formaron parte del equipo de Oliva, ya que destacó el alto porcentaje que obtuvo tanto en la primera como segunda vuelta. “Estamos hablando de una campaña que se hizo en 52 comunas, donde la Fiscalía pretende señalar que 11 personas no trabajaron”, recalcó.

Al ser consultado en cómo se explican los abultados sueldos y un presunto informe que fue copiado a la Fundación Chile Movilizado, respondió: “No son montos altos si uno piensa en el tiempo completo que las personas que se dedicaron a esa campaña. Acá eran 11, ¿cuántos eran en la campaña de Catalina Parot? ¿Se revisó la rendición de Parot y Orrego? Nosotros creemos que acá hay una situación con estos jóvenes que pretendían desafiar al poder, ganándole a dos grupos importantes políticamente, quienes históricamente han dominado este país”.