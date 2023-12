El escritor chileno Rafael Gumucio se refirió al escenario político actual de cara al plebiscito constitucional de este 17 de diciembre y el avance de la derecha en las últimas elecciones.

En ese sentido, en conversación con CNN Intímo, Gumucio descartó categóricamente votar por Evelyn Matthei o cualquier candidato de derecha en futuras elecciones.

“No, no votaría nunca por alguien de derecha, me costaría mucho. Tengo un enorme aprecio por Evelyn, la creo muy capaz y tengo la mejor opinión de ella, pero no puedo votar por la derecha, quizás votaría blanco o nulo”, aseguró.

Además, se refirió a su tendencia de voto, la que aseguró sigue estrechamente a la ideología política de izquierda, a la que calificó como “su tribu”.

“Yo voté por Alejandro Guillier, eso habla de lo profundamente enfermo que estoy de mi tribu“, dijo.

Propuesta constitucional

Durante la conversación, el escritor también se refirió a su postura frente al plebiscito constitucional, en el que se definirá el futuro de la nueva propuesta de Carta Magna y aseguró que votará por la opción En contra, ya que prefiere la Constitución reformada por el expresidente Ricardo Lagos.

“Voy a votar Rechazo (En contra) y ahora sí voy a estar feliz de ganar. Me parece que todos los defectos de la Constitución anterior se repiten en esta y ninguna de sus cualidades”, indicó.

Finalmente, Gumucio criticó el uso de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet como estrategia para evitar el avance de la extrema derecha en Chile.

“Yo creo que el bicicleteo Bachelet-Piñera fue una de las causas de decadencia más grande de la política chilena de los últimos 20 años. (…). La casta política se envició con la idea de ganar y ganaron dos veces con muy malas opciones”, puntualizó.