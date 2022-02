Las autoridades del mundo siguen con atención la ofensiva militar de Rusia que busca concretar una invasión al territorio de Ucrania. La situación ha escalado rápidamente durante los últimos días y pese a las fuertes sanciones económicas que se han impulsado desde occidente, el Kremlin mantiene firme su postura de mantener un camino bélico. Al respecto se refirió Beata Wojna, doctora en Relaciones Internacionales, asegurando a CNN Chile que “Putin está desesperado porque la expectativa era básicamente conquistar Kiev en 24 horas. No ha sido así, ha sido una respuesta muy fuerte la de las fuerzas armadas ucranianas”. La experta además planteó que “estamos en horas decisivas para Ucrania. No se trata de días, no se trata de semanas”.