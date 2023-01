El Comité de Ministros votaría la próxima semana el futuro del polémico proyecto minero portuario Dominga, ubicado en la región de Coquimbo. El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, se refirió en Noticias Express tanto a la futura votación como a sus gestiones para hacer llegar una carta al Ministerio de Hacienda, recalcando que, en Mario Marcel, “encontramos a una persona sensata y objetiva”.

El edil afirmó que “la decisión del Comité de Ministros, más allá de una decisión técnica, también lo es política. El presidente fue claro en su discurso el día que ganó las elecciones cuando se manifestó contrario al proyecto Dominga; la ministra Maisa Rojas también lo hizo antes de asumir, y el subsecretario. Entonces, claramente, el Gobierno ya tenía una decisión con respecto a esto desde antes que asumiera en marzo. Lo que parte de la ciudadanía busca, y lo hace a través mío, es que aquí se respete la institucionalidad, las normas y las leyes dispuestas para este y otro tipo de proyectos”.

También señaló que “uno de los temas que más reclaman los opositores es que, lamentablemente, los opositores no son parte del proceso. Ese es el problema. Aquí hay voces ciudadanas, hay voces de ONGs, hay voces de científicos, pero mientras estas personas no participen en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), su palabra es música y no define ni decide nada”. Y ante las acusaciones de llevar a cabo “lobby” por el proyecto Dominga de parte del vicepresidente del gremio de los pescadores de Los Choros, Gabriel Molina, dijo: “Yo estoy trabajando para mi gente, no para el proyecto Dominga”.