Proyecto Dominga: El futuro del Comité de Ministros tras fallo del Tribunal Ambiental

Jorge Canals, exsubsecretario de Medio Ambiente, explicó en CNN Chile los pasos a seguir en el Comité de Ministros, tras la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que falló a favor del proyecto Dominga.

La instancia acogió una reclamación presentada por Andes Iron SpA y anuló la determinación del Comité de Ministros en enero de 2023, quienes habían rechazado de forma unánime el proyecto.

Desde su análisis, señaló que el Gobierno tiene la posibilidad de sostener su decisión en el Comité de Ministros dentro del plazo correspondiente.

“Creo que es mejor resolverlo en términos administrativos y volver a ir a la Corte Suprema, lo cual es legítimo. Sin embargo, uno se expone a que, entre otras cosas, el recurso no sea admitido, dado que la casación es un recurso más bien formal. Lo que se evaluará es si efectivamente se aplica bien o no la ley, y en este caso el tribunal se cuidó de no resolver el fondo, dejando esa decisión al Comité de Ministros”, complementó.

En esa misma línea, sostuvo que estas dos opciones están abiertas o también puede ocurrir que el asunto se resuelva en el próximo gobierno.

Canals reiteró: “Sigue abierta la posibilidad de que el Comité de Ministros sostenga su decisión, en base al marco que le entrega el mismo tribunal para decidir, y probablemente le va a exigir un estándar mayor en su decisión.”