La senadora Yasna Provoste abordó la crisis en la educación en la Región de Atacama y tildó de “complejo” el escenario de cara al inicio del año escolar 2024 fijado para el 5 de marzo.

Según la parlamentaria, todavía no se han cumplido las promesas y hay atrasos. Estos dichos que se condicen con los del Colegio de Profesores, quienes acusaron una lenta reparación en los colegios.

¿Qué dijo Yasna Provoste?

En conversación con CNN Chile, Provoste sostuvo que “es un escenario complejo (…), ya que aquí hay una promesa del Gobierno, la cual fue que íbamos a tener en marzo del 2024 todas las condiciones en los establecimientos educacionales“.

“Esto no es solo el problema de Atacama y por eso planteamos que aquí era necesario hacer una pausa activa. El Gobierno no ha querido entender que este no es un problema que solamente está viviendo la Región de atacama“, agregó la senadora.

Según la senadora, desde la Comisión de Educación plantearon la necesidad de hacer una pausa activa para mejorar los 16 servicios locales que estaban funcionando en ese entonces y “no seguir en una escalada que nos llegue a un descalabro mayor“.

“Parte del problema que tenemos en la Región de Atacama es la credibilidad y la falta de confianza. Esta falta de confianza que está fundada en una serie de documentos que se han suscrito y firmado (por las autoridades), pero nada de eso se ha cumplido“, añadió.

A juicio de Provoste, la prueba más importante que va a tener que enfrentar el actual Gobierno en materia de educación a partir de marzo “es si van a ser capaces de cumplir las promesas que se hicieron“. “La promesa fue que íbamos a tener un año escolar 2024 con normalidad y nosotros queremos que existan certezas a las familias”, enfatizó.