El ministro de Minería, Baldo Prokurica, se refirió este jueves a la posibilidad de un paro anunciado por los trabajadores de Codelco, ya que denuncian falta de protocolos, fiscalización y elementos de seguridad para enfrentar la pandemia de coronavirus. Todo, luego de que un trabajador de una de las divisiones de la mina Chuquicamata falleciera de COVID-19 la semana pasada.

Al respecto, el titular de la cartera sostuvo en entrevista con CNN Chile que “en el ministerio hemos tomado la decisión hace una semana para que el Sernageomin y los sermis de Minería de cada una de las regiones se constituyan en las faenas mineras para resguardar que se cumplan los protocolos sanitarios“.

Junto a lo anterior, indicó que “seguramente en algún caso o en alguna de las empresas puede no ocurrir, pero en general las medidas que han adoptado las empresas, los trabajadores y sus familias son de un tremendo esfuerzo“.

“Todas las empresas de la gran minería, la mediana minería, están funcionando con dotaciones mínimas, hay una cantidad de trabajadores enormes que ha sido desmovilizado, a muchos, no a todos se les está pagando el sueldo desde que empezó la pandemia“, aseguró el ministro.

En la misma línea, detalló que “tenemos en los proyectos en construcción más de 26 mil trabajadores desmovilizados”. En concreto, aseguró que en total son “217 mil trabajadores en la minería, la última información que tenemos de todo el sector minero llega a 825 (trabajadores)”. Además, destacó que se han implementando medidas como turnos 14×14, sanitizaciones y separación en comedores, entre otras. Es por esto que destaca que “tenemos un número muy bajo de personas que se han contagiado en la actividad minera“.

Sobre la muerte del trabajador minero, Prokurica señaló que “no se contagió en la faena. Pedí información por escrito a la empresa y la información que me entregan es que él se contagió en su casa y no en la faena“.

También aseguró que instruyó que “ninguna de estas faenas que tienen alguna denuncia queden sin fiscalización ni sanción”, sin embargo, agregó que “cuando veo las declaraciones del alcalde Calama, de la alcaldesa de Antofagasta y otros alcaldes que dicen públicamente que la gente no usa mascarilla, no respeta las cuarentenas, que no respeta el toque de queda, creo que es muy difícil, a pesar de que la autoridad, que la empresa tomen decisiones, no descarto que en alguna empresa esto no se cumpla y por eso hemos pedido al Sernageomin hacer una investigación a fondo“.

“Las autoridades pueden tomar las decisiones que quieran, pero si no hay conciencia entre todos, entre la gente, las empresas, autoridades y entre todos, es muy difícil sacar este tema adelante“, manifestó, junto con concluir que “la minería chilena es una de las actividades económicas en las que menos contagio hay”.