El director de Prevención y Seguridad Ciudadana de Santiago, Kevín Díaz, conversó con CNN Chile y no descartó que sea una misma banda la responsable de los últimos hechos delictuales que han ocurrido en el eje Alameda. “De forma preliminar se entiende que por ciertas características, podría tratarse de las mismas personas, sin embargo eso tiene que corroborarse entendiendo la importancia que podría llegar a tener, no me atrevería a señalar aún de que es una banda (…) se están viendo ciertos patrones respecto a comportamiento, formas de caminar, vestimenta y modos de proceder respecto a las visualizaciones que hemos tenido”.