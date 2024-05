El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Nicolás Rojas, se refirió a la presunta colusión de Indura y Linde en el mercado de gases industriales entre 2019 y 2021, que habría perjudicado monetariamente a hospitales, incluso durante la pandemia de coronavirus.

En conversación con CNN Prime, Rojas calificó como “grave” la posible colusión entre ambas compañías, argumentando que “estos dos actores manejan el 80% del mercado“, según la denuncia realizada por Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En ese escenario, Rojas detalló el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá que determinar “primero si hubo una acuerdo entre dos agentes de mercado para repartirse cuotas de mercado, esa es la acusación de Fiscalía. Por el tipo de ilícito, las justificaciones que puedan existir por ese acuerdo son muy escasas”.

Sobre los factores que agravan este caso, el presidente de la entidad indicó que este tipo de prácticas ilícitas “elimina la rivalidad e incertidumbre que tiene que existir en el mercado, si eso no está, no hay incentivos, no se va a mejorar el producto o rebajar los precios. Se eliminan todas las ventajas de tener un mercado operando en la industria”.

Además, destacó que a mayor concentración de agentes en el mercado, “la colusión se facilita”, lo que tiene que ser observado de cerca, ya que “Chile es una economía que tiene altos niveles de concentración por distintas causas (…) las que determinan que en el mercado nacional haya pocos actores”.

Finalmente, Rojas señaló que considera que la posibilidad de que se castigue la colusión con penas de cárcel podría funcionar como disuasivo para evitar este tipo de prácticas.