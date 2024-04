El presidente del Colegio de Abogados de Chile, Pedro Pablo Vergara, se refirió a la polémica surgida en torno al proceso de nombramiento de jueces tras la filtración de conversaciones del abogado Luis Hermosilla en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en el denominado Caso Hermosilla. Conversaciones que han generado debate ante la posibilidad de que el abogado haya influido en el Poder Judicial.

En conversación con CNN Chile, Vergara aseguró que con lo que se ha sabido hasta el momento, “no me atrevería a decir que haya habido ninguna influencia” por parte de Luis Hermosilla.

“Lo que ha habido son unas filtraciones de unos mensajes en los cuales el exdirector le pidió ayuda al abogado. Que una persona le pida ayuda a otra para que lo presente ante alguien, para que lo recomiende, eso podrá ser criticable desde un punto de vista de la educación, pero no es un delito ni es algo contrario a la moral tampoco, lo que sería reprochable es si se produjo lo que se llama un tráfico de influencias“, agregó.

Asimismo, fue enfático en señalar que lo que él ha visto “no es que haya pedido algo de modo de obtener adelantadamente alguna resolución o alguna cosa a su favor, tráfico de influencia no ha habido”. Y agregó: “Por lo tanto, no castiguemos a una persona por algo que no sabemos si ha ocurrido”

Por otro lado, Vergara opinó que si bien el sistema de nombramientos de jueces no es perfecto, sí “tiene balances, tiene contrapesos, por lo tanto, no me anticipo a criticarlo y a desecharlo desde luego“.

Este “es un sistema que ha funcionado mucho tiempo y ha funcionado razonablemente bien“, añadió.

El presidente del Colegio de Abogados también comentó que en la medida que no haya un tráfico de influencia, las conversaciones entre los jueces y Hermosilla no es reprochable.

“El ideal sería que nadie tuviera que obtener recomendaciones, ese es el ideal, pero yo creo que no podemos demonizar ni castigar a quienes por la razón que sea para darse a conocer“, agregó.

Investigación en curso contra Luis Hermosilla

Por otro lado, Vergara aclaró que en el Colegio de Abogados hay una investigación contra Hermosilla que se encuentra suspendida a la espera de los avances que arroje la investigación.

“En un proceso en que interviene el Ministerio Público como investigador, van a aparecer todos los antecedentes a los cuales se puede acceder normalmente, es razonable esperar a que estén todos sus antecedentes y no apurarnos“, sentenció.

Revisa la entrevista completa: