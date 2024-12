Placencia (PC) y asesores de Boric en comisión Monsalve: “Se les invitó para que dieran luces sobre sus propias acciones”

La diputada recalcó que el reproche no era hacia las conversaciones privadas con el mandatario, sino que a las acciones de los asesores. "Eso no quedó del todo despejado", sentenció la parlamentaria en conversación con CNN Chile Radio.

La diputada Alejandra Placencia (PC), abordó en conversación con CNN Chile Radio la situación ocurrida en la comisión investigadora por el caso del exsubsecretario Monsalve, quien actualmente está en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual contra una subordinada.

Placencia fue consultada sobre las críticas contra el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y de su jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. Especialmente este último, fue cuestionado por no referirse a antecedentes públicos señalando que lo dialogó en conversaciones privadas con el mandatario.

Placencia y rol de asesores de Boric

Al respecto, Placencia -quien integra la comisión investigadora- sostuvo que “vamos a tener que despejar lo que sirve de lo que no. Y vamos a estar disponibles, a asumir que, por muy compleja que sea, es nuestra responsabilidad poner en el foco donde importa. Que esto no se desvirtúe, no se distorsione“.

Respecto a los reparos sobre el actuar de Crispi, la parlamentaria indicó que “nosotros entendemos que las conversaciones con el Presidente son privadas. De hecho, la crítica no está dada por ese ámbito”.

“Sino que se les invitó en su calidad de asesores y eso implicaba que ellos pudieran dar algunas luces sobre sus propias acciones en su calidad de asesores. Eso no quedó del todo despejado“, añadió la diputada Placencia.

En esa misma línea, recalcó que “hemos tenido dos sesiones, y de las dos, la sesión donde participó la ministra Tohá fue contundente, aportó un sinnúmero de antecedentes que si fueron contribuyentes para nuestro trabajo”.