Piergentili (PPD) dice que podría adherir a críticas sobre cómo Tohá abordó el Caso Monsalve, pero rechaza que sea removida

La titular de Interior ha sido cuestionada respecto a cómo abordó la denuncia por violación contra Manuel Monsalve. Al respecto, sectores de oposición han manifestado que debe ser removida del Ejecutivo, algo que ha sido descartado desde la administración del presidente Boric.

La vicepresidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, manifestó que se podría adherir a las críticas sobre la ministra Carolina Tohá (Interior) respecto a cómo abordó el Caso Monsalve, pero rechazó que deba ser removida del Gobierno.

La jefa de gabinete ha sido cuestionada -al igual que el presidente Gabriel Boric y la ministra Antonia Orellana (Mujer)- respecto a cómo enfrentó la denuncia e investigación penal por violación contra Manuel Monsalve. Especialmente luego de revelarse que tanto Tohá como el mandatario supieron el martes pasado de la situación, pero recién dos días después el histórico militante socialista dejó La Moneda luego que la acusación fue publicada en medios de comunicación.

Al respecto, y sumado a la crisis de seguridad, sectores de oposición han manifestado que la titular de Interior debe ser removida de sus funciones, algo que ha sido descartado desde la administración presidencial.

¿Qué dijo Piergentili?

Este miércoles, en Voces del Poder, de CNN Chile Radio, Piergentili, quien representa a la colectividad en la cual milita Tohá, comentó la situación.

“Yo entiendo el rol de la oposición, yo también he sido oposición, pero creo que, en este caso, y podemos convenir, por cierto, de que la ministra Tohá pudo, en vez de darle un día al exsubsecretario Monsalve, convenió con el presidente, que eso se entiende en lo humano, pero no en lo institucional; podría haber pedido la renuncia el otro día. O sea, todas las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero yo creo que no hay que desatender lo que aquí también ha ocurrido mientras está pasando esta crisis”, sostuvo.

En ese sentido, la timonel oficialista comentó que mientras ocurría el destape del Caso Monsalve, “no salió ni en las tiras cómicas que se ingresó el proyecto de ley, por ejemplo, para la nueva estructura jerárquica de la PDI”, ni que “hubo un vuelo de expulsión de migrantes irregulares”.

“Entonces, a lo que voy es que la ministra Tohá, puede que nosotros tengamos críticas en cómo se ha manejado este tema, insisto, yo puedo ser la primera en decir, mira, a lo mejor esto se pudo haber hecho de otra manera, pero de ahí a decir ‘hay que sacarla, porque se desatienden los temas de seguridad’, creo que eso le haría poca justicia a los esfuerzos enormes que día a día hace la ministra en función de combatir la delincuencia”, sentenció.