Desprolijidades, se dijo. Entre estas, no llevarle a la máxima autoridad toda la información relevante y disponible. Se hicieron cambios de personas en ministerios y en el segundo piso presidencial, a raíz de todo esto.

Las encuestas de aprobación presidencial bajaron aún más.

Uno de los principales elementos que se busca evitar en toda situación de gobernanza, sea empresarial, política o cultural, es seguir excavando cuando la autoridad se da cuenta que está en medio de un hoyo.

Salir de ahí es imperativo y es lo racional y lo justo.

No es fácil. No se trata simplemente de echar pie atrás y volver a la inercia anterior, y no hacer lo que se había prometido en campaña. Porque como lo anticipó Einstein, la vida -y la vida política aún más- es como un viaje en bicicleta: para mantener el equilibrio hay que seguir moviéndose.

Ese es el verbo activo y necesario hoy. Moverse. “Nada sucede hasta que algo se mueve”, dice el mismo Einstein. El movimiento luego del error se ve, se reconoce y se agradece. El riesgo de no moverse es permanecer en la desprolijidad. Que, como ya sabemos, es una muy mala compañera de viaje.