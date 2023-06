En conversación con Noticias Express de CNN Chile, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la polémica en torno a la filtración del audio por parte del diputado Miguel Mellado. Esto en el marco de un encuentro que sostuvo el presidente Gabriel Boric con parlamentarios de las regiones de Biobío y La Araucanía en relación con la Ley Antiterrorista. En esa línea, Vodanovic comentó que “se ha hecho costumbre que tras las reuniones del Comité Político, de los partidos, se filtren textuales las citas de lo que uno dice o no dice dentro. Cuando uno pierde esa capacidad de confiar en el otro, es difícil poder construir alternativas políticas“. Asimismo, agregó: “Me parece que es algo tan evidente que aunque no lo hubieran dicho, es evidente que uno no va a una conversación con el Presidente de la República para divulgarla”.