En conversación con CNN Prime, la presidenta del Partido Socialista se refirió a los acuerdos de los partidos políticos respecto a un eventual nuevo proceso constituyente. Ante las diferencias con Chile Vamos, Vodanonovic señaló que las últimas conversaciones no corresponden al acuerdo final. “No creo por qué habría que preguntar si se podían comunicar los acuerdos. Ese tono (por Chile Vamos) da para pensar que hay un giro que me preocupa”, dijo. Respecto a la idea de incorporar una comisión de expertos, la líder gremialista sostuvo que: “La derecha en esto se está escudando en algo que no saben ni siquiera ellos para qué es. Siento que ponen este escudo para ganar un poco de tiempo”.