El panel de Tolerancia Cero discutió sobre la investigación que cuestiona a Jaime Mañalich por su manejo de la pandemia mientras estaba al mando del Ministerio de Salud.

Lo más reciente respecto a este caso fue la solicitud que realizó la Fiscalía a la Corte Suprema para acceder a correos electrónicos de la ex autoridad sanitaria, que inicialmente fue denegado por el actual ministro Enrique Paris.

Mónica Rincón, Fernando Paulsen, Paula Escobar y Francisco Covarrubias tuvieron un intenso debate al respecto, primando el esclarecimiento de los hechos que hoy tienen al ex secretario de Estado bajo la lupa del Poder Judicial.

Escobar señaló que “la acusación (contra Mañalich) iba como debilitándose y se presentó al filo, sin el PS, desganada y, además, empezó a pasar que durante la semana el ex ministro Mañalich empezó a tener adhesión no sólo de los suyos, sino que también de la centroizquierda, como el ex presidente Ricardo Lagos”.

“La investigación de la Fiscalía lo levantó y, sin entrar en discusión sobre si existe una politización completa, yo creo que es importante para haya transparencia y se conozca la realidad“, agregó.

La periodista y conductora de Influyentes consideró que “evitar a priori conocer la información no me parece adecuado”. Además, aseguró que “es bastante probable que la Corte Suprema pida que se entreguen esos correos”.