El gobierno dio a conocer ayer una serie de cambios en el Plan Fronteras Protegidas, los que comenzarán a regir desde el 1 de octubre.

En conversación con CNN Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que “lo que nosotros hemos venido haciendo, sobre todo en la medida que vamos avanzando en el proceso de vacunación de nuestro país, donde tenemos la mayor cantidad de la población vacunada, hemos ido avanzando en estas libertades y disminuyendo las cuarentenas de los viajeros, entre otras cosas”.

“En ese sentido, vamos a ir avanzando en la medida que podamos tener una estabilización en el largo plazo de nuestra situación epidemiológica y también a nivel internacional, que ha ido avanzando positivamente, particularmente en nuestra región”, dijo.

Con respecto a las variantes que predominan en el país, indicó que “hoy día sigue siendo la variante gamma la más frecuente, después la variante delta ha ido aumentando progresivamente la frecuencia en relación a las otras, tenemos a través de los casos confirmados a cerca de 1.400 de variante delta y también tenemos variante mu, que se mueve en porcentajes de un 15%”.

“Según lo que ha establecido la OMS, la variante mu todavía no es una variante de preocupación, no ha demostrado ser más contagiosa ni de más gravedad, sin embargo, obviamente la estamos monitoreando y aislando a las personas que hemos ido identificando, por lo tanto, la secuenciación e identificar qué variante es ha sido muy importante para ir tomando todas estas medidas”, añadió.

Respecto a la posibilidad de que se elabore un nuevo Plan Paso a Paso en caso de que no se renueve el Estado de Excepción, que vence el próximo 30 de septiembre, la autoridad señaló que “todavía no se ha determinado la suspensión del Estado de Excepción, existe esa posibilidad frente a la situación epidemiológica y, por lo tanto, nosotros trabajamos muy precozmente en cuáles son aquellas medidas desde el punto de vista de restricción que podamos tomar no teniendo un Estado de Excepción“.

“En caso de que no se renueve, tenemos que tener un plan que vamos a dar a conocer en su momento, una vez que tengamos definidos específicamente cuáles son aquellas medidas que vamos a ir tomando en función de la nueva situación, ya que el Estado de Excepción es el decreto que nos permite restringir la movilidad, pero sí la alerta sanitaria nos permite tomar algunas medidas desde el punto de vista restrictivo como autoridad sanitaria en caso que tengamos un aumento significativo de casos”, añadió.

En concreto, detalló que “son medidas que impliquen disminución de posibilidades de que hayan personas reunidas, que sabemos que principalmente el aumento de personas y movilidad es lo que aumenta el contagio”.