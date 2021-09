Este domingo, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, visitó el estudio de Tolerancia Cero para conversar y revisar parte de su trabajo al mando de la cartera tras tres décadas en el Parlamento.

La posibilidad de un feriado irrenunciable el próximo 17 de septiembre, la votación de un posible cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, la ayuda “tardía” del gobierno a las personas durante la pandemia y la derrota de Joaquín Lavín en las pasadas elecciones primarias presidenciales fueron algunos de los temas que discutió junto al panel de nuestro programa.

1. No innovar en materia de feriados irrenunciables

“El gobierno estima que es mejor no innovar en materia de feriados irrenunciables. El mismo parlamento aprobó cinco feriados irrenunciables que son el 1 de mayo, el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 18 y 19 de septiembre, y además, la ley estableció que cuando un feriado cayera día viernes, como el 17 de septiembre, sería feriado. Ahora, algunos parlamentarios quieren que además sea irrenunciable. Creo que es un tema discutible pero en principio me parece que en un país que lleva año y medio de pandemia, que ha golpeado tan fuertemente a la pequeña y mediana empresa, no darles la posibilidad de que -uno de los tres días de feriado- puedan trabajar es cortarles las manos a un sector que ha estado pasando por muchas dificultades”.

2. Cuarto retiro: “Los parlamentarios no se hacen responsables del daño que van a generar sobre las futuras pensiones”

“Pareciera ser que -a veces- los parlamentarios no se hacen responsables del daño que van a generar sobre las futuras pensiones. El llamado es -al parlamento- a dejar de mirar los votos y mirar más la situación previsional de muchos millones de chilenos que se van a quedar con $0 en sus cuentas”.

3. Extensión del IFE: “Entramos un poco tarde con la ayuda”

“Tenemos la convicción que entramos un poco tarde con la ayuda, eso lo reconoció el propio presidente en su cuenta al país en el mes de junio. Era necesario compensar la caída en el ingreso de millones de chilenos que se vieron afectados por la pandemia. Entonces, yo creo que tiene un componente social de ayuda y por eso que tiene fecha de término en noviembre, el último pago es en diciembre”.

4. “Me dolió la derrota de Joaquín Lavín”

“Me dolió la derrota de Joaquín Lavín. Es de las personas del mundo de la centro derecha que más ha aportado a la renovación del pensamiento de la centro derecha. Yo notaba ya 15 días antes que había un ambiente de decaimiento de su candidatura pero igual pensé que iba a ganar. Joaquín trató justamente de dar vuelta la forma de cómo debía enfrentarse al pensamiento de la centro derecha con toda su mirada de integración social”.

5. Sebastián Sichel y sus opciones para llegar a La Moneda

“La gente trasciende los partidos y se da cuenta que Sebastián Sichel es una carta que tiene mejores oportunidades de derrotar a la izquierda en la segunda vuelta. No es algo solo pragmático, sino por sus contenidos, por su capacidad de renovar la forma de enfrentar la política, por el relato propio de su vida y porque nos tiene muy entusiasmados, está convocando muy bien”.