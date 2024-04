En entrevista con CNN Chile, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, explicó la naturaleza de la información confidencial que entregará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre Hezbollah, tras afirmar que la organización tiene presencia en Iquique, en el norte de Chile.

“Se lo voy a dar a la ministra. La responsabilidad después de la comunicación de si la información les sirve o no les sirve, si lo quieren comunicar o no lo quieren comunicar, será del Gobierno chileno y no de nosotros”, expresó la autoridad argentina. También aclaró que la data obtenida proviene tanto de información de “inteligencia”, como de fuentes abiertas, “investigación y de las redes en las que participa Argentina con el FBI” y otras policías de Latinoamérica.