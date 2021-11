Quedan solo días para la elección presidencial y los candidatos iniciaron sus cierres de campañas para hacer el último llamado a sus votantes para que acudan a las urnas este domingo.

Para analizar este momento, CNN Chile conversó con la académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, quien aclaró que “estamos en un cierre de campaña muy atípico, donde todos los días hay distintas sorpresas. A veces es difícil interpretarlo, pero algo positivo, es que hay mucha atención sobre el proceso”.

También explicó que este tipo de actos cada vez tienen menos público. “Los actos políticos en general, organizados por partidos políticos, son cada vez menos masivos, yo creo que lo masivo es la movilización social, que es más desorganizada. Además, en de los últimos años hay mucha campaña digital, que se hace por redes sociales o medios de comunicaciones”, señaló.

Respecto a la candidatura de José Antonio Kast, afirmó que ha cambiado su discurso, a medida que ha crecido electoralmente. “Ha sido el candidato que más creció, y eso se ha visto en que ha movilizado mucha gente. Pero creo que el debate del lunes 15 de noviembre fue un traspié para el candidato. Al principio tenía un discurso mucho más genuino de lo que él piensa, pero a medida que fue creciendo electoralmente, él fue abriéndose a un discurso para distintos públicos“, sostuvo.

A su vez, argumentó que Sebastián Sichel se vio favorecido por el último debate, una instancia que, según Figueroa, puede marcar la diferencia.

“Como se vio disminuido, en ese debate no tenía mucho que perder y arriesgó mucho más. Se mostró más abierto y enfrentó a José Antonio Kast y disputó el voto de la derecha, algo que no había hecho. Pero me imagino que por toda la incertidumbre no arriesgó hacer un acto masivo hoy día, pero también hizo algo muy simbólico. Ir a Plaza Italia es tratar de recuperar un espacio en el votante de derecha. Yo creo que los debates son cada vez más importantes. Hay más volatibilidad en el electorado y los debates son importantes para movilizar a la gente en el día de la elección“, enfatizó.

En la misma línea, afirmó que la campaña de Yasna Provoste debió haberse enfocado en el voto femenino. “A Yasna Provoste le costó mucho mostrar todas sus diferencias y cualidades que ella tiene. El mejor momento es cuando cita a Gabriela Mistral donde convoca al voto femenino, que es lo más llamativo que pudo haber hecho en su campaña. No sabemos si los votantes que tradicionalmente votan por el centro político, van a ir a votar este domingo”, dijo.

La politóloga también se refirió a la candidatura de Franco Parisi, donde no sabe si su votante efectivamente irá a votar. “Lo de Parisi es lo más incierto que podemos pensar. Esta vez hizo una campaña telemática fuera del país, pero igual apeló al votante que es crítico del sistema en general, que es más desinformado, entonces planeta ciertos temas, que algunos podrían plantear que busca la desinformación para movilizar. No sabemos si ese votante va a participar. Porque como hay más polarización, los electores que van a votar más seguros por su candidato“, anticipó.

Por último, aseveró que Marco Enríquez-Ominami ha tenido mayor visibilidad al enfrentarse a los candidatos que lideran las encuestas. “Ha jugado cartas muy distintas. Él lo que ha hecho en los debates es discutir con los candidatos favorititos, entonces eso le da cierta visibilidad. Pero esta vez no se muestra como el joven promesa, sino que como un candidato maduro que hace un llamado a la gobernabilidad”, concluyó.