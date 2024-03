El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón habló con CNN Chile sobre el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y las teorías en torno al caso. “Yo creo que la logística la dirigen de allá, claramente, y la subcontratan acá”, comentó.

Ossandón cree que “de todas maneras este es un tema político”, pues “el tipo no tiene lucas, no tiene contactos, no se pidió ni un centavo por él”. En esa línea, postuló que quizás “ellos consideran que hay mucha gente que tiene mucha información y esa información es peligrosa”.

La investigación por el homicidio del exmilitar continúa en desarrollo y es de carácter reservado. Este lunes es la formalización del único detenido hasta el momento.