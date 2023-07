En conversación con Hoy Es Noticia, el exsubsecretario del Gobierno de Salvador Allende, Óscar Garretón, se refirió a la renuncia de Patricio Fernández a la organización de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El ahora exasesor fue acusado por organizaciones de DD.HH. y el PC de “justificar” el quiebre democrático de 1973. Al respecto, Garretón sostuvo que: “Me parece muy artificial y me parece más bien que es un intento de privatizar para algunos, los dolores y las tragedias que entonces vivimos y no para tratar de superarlas para todos los chilenos. Creo que fue una apuesta muy artificiosa y es una cosa que no va dirigida contra la derecha, sino que está yendo frente a aquellos que quieren construir un país distinto, entre ellos, personas como Patricio Fernández“.