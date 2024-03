El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, manifestó su “alegría” de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se sume a las voces que apelan al uso de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas debido a la crisis de seguridad.

Este martes, Vodanovic se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para solicitarle apoyo de las FF.AA. En concreto, pidió “la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna”, pero con responsabilidades “claras y acotadas”.

¿Qué dijo Orrego?

En conversación con CNN Chile, el gobernador señaló que “ante circunstancias excepcionales requerimos medidas excepcionales“, mencionando el aumento “significativo” de homicidios, el uso de armas de fuego y el crimen organizado en Santiago.

“Me alegro mucho que el alcalde Vodanovic se sume a las voces transversales que hemos estado planteando este tema, no de manera populista, como han dicho algunos. Nosotros jamás, yo, al menos, he planteado que los militares reemplacen la labor de Carabineros“, agregó.

En esta línea, mencionó que también se alegra de que el presidente Gabriel Boric “haya dicho que no se opone 100% a esto, que está dispuesto a considerarlo y ojalá podamos hacerlo en esa línea, ya que estamos en un momento clave como país para dar un golpe de timón”.

“Tenemos 82 mil militares, con cientos blindados, helicópteros y drones. Si estamos siendo atacados por bandas internacionales, no sería bueno ocupar algo de esos recursos para traer seguridad a todos los chilenos. Hagámoslo bien, tengamos regulaciones como corresponde, pero pongámosle sentido de urgencia”, añadió.

Finalmente, aseguró que en todas las democracias del mundo se ocupan en “momentos excepcionales” a los militares en el apoyo al orden interno. “Por ende, no le tengamos miedo, que esto no se transforme en una pelea ideológica“, complementó.