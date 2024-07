Paulsen sostiene que Kaiser debiese hacer mea culpa por sus dichos: “Para que te hayan ‘entendido mal’, algo dijiste mal”

Tras los polémicos dichos del diputado Johannes Kaiser sobre el Caso Putre, Fernando Paulsen comentó en CNN Chile Radio: “Me parece que este fue un episodio que creo que el mismo diputado Kaiser va a -mirado hoy día -, probablemente, decir ‘realmente no debí haberlo dicho’. Yo pensando bien, no pensando en maldad”.

“Una vez que te das cuenta de que tus palabras dejan un impacto que es brutal, por lo menos, el diputado debiera hoy día decir ‘mira, la persona que escucha no entiende mal’. Lo siento, pero comunicacionalmente esto es así: no puedes decir ‘mira, me entendieron mal’. Para que te hayan entendido mal algo dijiste mal. Es el lenguaje de quien habla, el emisor es el que debe hacer el cambio de tono cuando las cosas no se entienden bien y, desde ese punto de vista, falta un poquito que Johannes Kaiser diga ‘sí, quizás la forma de plantear lo que yo quería decir no fue la correcta’”, sentenció.