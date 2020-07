El alcalde Mario Olavarría, miembro de la Comisión Política de la UDI, se refirió este martes a las críticas que han surgido desde la tienda oficialista hacia el gobierno, especialmente a la “conducción política” del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

“La comisión política ayer por unanimidad de sus miembros de alguna forma da cuenta de la poca o falta de conducción política del gobierno, particularmente del ministro del Interior“, explicó la autoridad municipal de Colina en entrevista con CNN Chile.

Durante las últimas horas, también se dio a conocer una declaración emanada desde la mencionada comisión política del partido liderado por la senadora Jacqueline van Rysselberghe. Sobre este punto, Olavarría expresó que “se llama al gobierno a tratar de buscar soluciones”.

“El tema de la conducción política que de alguna manera se esta criticando tiene que ver con una mirada que se tiene de lo que a hecho el ministro del Interior en varias cosas que son de sus cartera. Y eso hace que la UDI sienta que muchas de estas cosa que han ocurrido a nivel de legislación o de actividades políticas han redundado para el propio partido en algo malo“, explicó.

Lee también: Con voto de Loreto Carvajal (PPD): Aprueban censura de Jorge Brito (RD) como pdte. de la Comisión de Defensa

Lo anterior, es considerado como injusto por parte de la UDI, ya que “resulta que el partido ha estado apoyando todo lo que ha planteado el gobierno durante este tiempo de la pandemia”.

En concreto, sostuvo que otros miembros de la colación “aparecen con cosas distintas a las del gobierno y no pasa nada, pero la UDI siente que permanentemente sale perjudicada de estos asuntos y eso tiene que ver con la conducción del proyecto”.

Consultado por si las tensiones al interior de Chile Vamos se disiparían con la salida de Blumel de la secretaría de Estado, Olavarría sostuvo que no, ya que lo que precisan es “más bien un cambio de actitud, no hay que personalizar. El ministro del Interior tiene nombre y apellido, pero el ministro del Interior tiene que cambiar su actitud con el pacto y la conducción que ha tenido, eso es lo que esta pidiendo la UDI”.

El origen de las tensiones

Gran parte de la molestia que se ha generado entre este partido y La Moneda surge una vez se aprobó la ley que limita las reelecciones de autoridades.

Así lo comentó el propio Mario Olavarría, quien detalló que “los alcaldes no es que estemos en contra de que existiera un proyecto de ley que no permitiera la reelección, soy incumbente así que se me aplica la ley, no es ese el tema. El tema es que no puede ponerse una ley en vigencia cuando el proceso de los alcaldes está en funcionamiento, quedan nueve meses para la elección, las reglas no son claras”.

“La solución era un veto”, añadió el alcalde, quien aseguró que se contaban con los votos en el Congreso para que se siguiera adelante con el veto, pero que “algo pasó el ultimo día”. “Los votos que se necesitaban eran 52, un tercio, ese número está dentro de la bancada de RN, la UDI y Evópoli. Evópoli es un grupo más pequeño y no tiene alcaldes y esta situación le convenía y miró su intereses”, zanjó.

Lee también: Alcalde de Rancagua sacó de su oficina la foto oficial del presidente: “Volvió a donde originalmente estaba”

Incluso, enfatizó que “Evópoli tiene a los dos ministros más importantes del gabinete, sin menospreciar a los demás, pero el ministro del Interior y de Hacienda son de esa agrupación política y es un partido que tiene un senador, seis diputados y no tiene alcaldes. Obviamente que les servía esto”, manifestó en relación al límite de reelección.

Por otra parte, sobre las medidas que van en ayuda de la clase media durante la pandemia, anunciadas el domingo por el presidente Sebastián Piñera, aseguró que “hay matices”. Si bien concuerda en que “es una mala decisión” que las personas puedan retirar el 10% de los fondos de la AFP, pero “los alcaldes estábamos de acuerdo en que no se vete la ley que impide el corte de los servicios básicos“.

Finalmente, concluyó que “el sentimiento que se traduce es que siendo un partido importante, la UDI siente que ha sido de una lealtad infinita en lo bueno y en lo malo, como corresponde, pero cuando viene las cosas malas, solo viene para ellos”.