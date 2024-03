El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez se refirió esta mañana en CNN Chile a las manifestaciones por parte de sectores del oficialismo que piden la expulsión del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, luego de que criticara la decisión del Ejecutivo de excluir las empresas israelíes de la Fidae 2024.

Tras las críticas de los sectores del PC y FA, el canciller Alberto Van Klaveren afirmó que el Gobierno no está considerando una ruptura de relaciones con Israel. En ese contexto, Núñez aclaró que en su partido tienen “una opinión común como comunistas, pero obviamente una materia específica y sensible como son las relaciones exteriores, somos parte de un Gobierno, así que en ese sentido yo no veo un antagonismo o una contradicción”.