El comité ejecutivo de Banco Estado anunció un nuevo crédito hipotecario para financiar viviendas con una tasa de interés del 3,85% anual fija, con el fin de reactivar el mercado. El economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, conversó con CNN Chile para detallar los alcances de esta iniciativa: “es conveniente y es interesante. Lo interesante es saber cómo lo están haciendo, porque no se ha podido reproducir en el resto del mercado”. El especialista también señaló que “a mi la tasa me parece muy buena para las actuales condiciones y además, me parece que el que sea fija también es muy bueno porque en una modalidad que estaba pareciendo tasas variables, imprimía riesgos a los clientes, si las condiciones del mercado iban cambiando”.