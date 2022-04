En una nueva edición de Tolerancia Cero de CNN Chile, el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker se refirió a la posición de su partido respecto del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Bajo esa línea, el parlamentario sostuvo que “institucionalmente, la DC nunca se ha definido como un partido de oposición. Lo que dijimos en nuestra junta nacional es que el apoyo era desinteresado y sin pedir cargo alguno”.

Lee también: “La preocupación que nosotros tenemos es la primera dosis de refuerzo”: 5 momentos de la ministra Yarza en Tolerancia Cero

Asimismo, y en el marco de una eventual aprobación de la nueva Constitución, Walker se declaró “en estado de reflexión”. “Lo que está saliendo hoy día no es una Constitución para todos los chilenos”, sostuvo.

“Institucionalmente, la DC nunca se ha definido como un partido de oposición. Lo que dijimos en nuestra junta nacional es que el apoyo era desinteresado y sin pedir cargo alguno”.

“La DC es un partido que va a colaborar con el Gobierno del presidente Boric desde los lugares que nos eligió la ciudadanía”.

“Es una coalición cuyo gabinete tiene poca experiencia en la administración del Estado, en la administración del Gobierno en general”.

Lee también: Acuerdo de convencionales en Sistema Político podría decantar en propuesta de dos Cámaras: De Diputados y Regiones

“Muchos convencionales se fueron a sacar una foto con el presidente Boric, pero no lo escucharon cuando dijo que tenemos que tener una Constitución para todos los chilenos y no una partisana”.

“Queremos una nueva Constitución y no nuevos problemas, y lo que ha salido de la Comisión de Sistemas Políticos está lejos de ser un acuerdo transversal”.

#ToleranciaCero | Matías Walker: "Muchos convencionales se fueron a sacar una foto con el presidente Boric, pero no lo escucharon cuando dijo que tenemos que tener una Constitución para todos los chilenos y no una partisana".

#ToleranciaCero | Matías Walker: "Queremos una nueva Constitución y no nuevos problemas, y lo que ha salido de la Comisión de Sistemas Políticos está lejos de ser un acuerdo transversal".

#ToleranciaCero | Matías Walker: "No estamos pensando en una Constitución para los próximos 50 años".

Lee también: “Inicia riesgosa censura”: Convencional Monckeberg crítico la carta de la presidenta de la CC hacia sus pares

#ToleranciaCero | Matías Walker ante la aprobación de la nueva Constitución: "Me he declarado en un proceso de reflexión (…) Lo que está saliendo hoy día no es una Constitución para todos los chilenos".

📺 EN VIVO: https://t.co/9YiKh2QChG pic.twitter.com/dLlwLRYdnF

— CNN Chile (@CNNChile) April 4, 2022