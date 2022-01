En una nueva edición de CNN Magazine, conversamos con el cantante Nicky Jam, él cual confesó como se siente con su nueva canción Ojos Rojos. “Desde que escuché la pista sabemos que va hacer ganadora. Le metimos el coro y no volvimos locos y estamos muy contentos”, sostuvo. A su vez, afirmó que “la gente se va a volver loca, porque tiene un coro que lo tienes que cantar si o si”. Además, adelantó que no descarta realizar una colaboración un con artista chileno. “Siempre estoy abierto para trabajar con el talento de todos lados y obviamente Chile es un país que sabe de música y es cosa de tiempo y de ver con quien se hará la colaboración. Me gusta Pablo y me gusta Paloma”, aseguró. Por último, aclaró que lo único que quiere es volver a realizar una gira musical. “Dios quiero que nos vayamos haya por chile y por esas áreas porque estoy loco por hacer conciertos y volver por allá”, concluyó.