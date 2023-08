En conversación con CNN Prime, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, reveló que no postulará a ese cargo, sino que como vicepresidenta en el marco de las elecciones internas de la colectividad. “Después de mucho pensarlo y de evaluar mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido, y no tener una competencia que siempre deja heridos a pesar de todo, es que he decidido integrarme, tal como me lo ha pedido el senador (Jaime) Quintana, para integrar su lista como vicepresidenta“, dijo en entrevista con Mónica Rincón. “Igual voy a tener una voz y vamos a bregar para que sea un partido que saque adelante las reformas, que tiene un tono de apoyo al Gobierno, pero que plantea también, cuando corresponde y en los espacios que correspondan sus disensos y puntos de vista”, expresó.