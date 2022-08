El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, afirmó que la “escala de valores y principios” políticos del gobierno del presidente Gabriel Boric dista frente a la generación que los antecedió. Dichos por los que más tarde debió salir a disculparse. En conversación con CNN Prime, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, señaló que “los errores no forzados ya no pueden seguir, el presidente lo ha planteado porque no estamos con los tiempos para cometer esos errores”, agregó.