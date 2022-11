El jefe de Gestión de la Dirección de Educación del Municipio de Santiago, Rodrigo Rocco, conversó con CNN Chile y negó las acusaciones del ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra, sobre una supuesta orden de no aplicar la Ley Aula Segura en los hechos de violencia de los liceos emblemáticos. “Esas afirmaciones son absolutamente falsas y muy irresponsables (…) jamás el municipio ha dicho que no se apliquen las leyes. La normativa que regula las expulsiones y las cancelaciones de matrícula como las sanciones más graves del sistema y que son fracasos del sistema (…) es la normativa es justamente lo que hemos dicho que se tienen que aplicar a partir de los reglamentos de convivencia interna”