El senador Carlos Montes (PS) comentó la propuesta de la oposición por la agenda de “mínimos comunes”, la que esperan que el gobierno incorpore como parte de las medidas para enfrentar la crisis económica que viven muchas familias generada por la pandemia de COVID-19.

Entre los puntos principales destacan una Renta Básica Universal de $600 mil para una familia de cuatro integrantes. Al respecto, el legislador explicó en entrevista con CNN Chile que “en estos cuatro meses por delante creemos que es necesaria una cantidad que realmente permita enfrentar los problemas sociales y romper contagios y resguardarse todo lo necesario”.

“En vez de ser $100 mil por integrante o $120 mil, que sería la línea de pobreza, pensamos que debiese ser $150 para responder a las reales necesidades familiares“, agregó.

Sobre el total de la población que recibiría el beneficio, indicó que “hablamos del 100% del Registro Social de Hogares (RSH), pero como en los sectores de mayores ingresos, el 10% de más ingresos, algunas personas tienen ingresos familiar per cápita de hasta $1.600.000, ahí hacer un decantamiento. Y hay muchas familias de menores ingresos que no están en el RSH”.

Junto a esto, el parlamentario socialista cuestionó que “el gobierno plantó como punto de partida (de las conversaciones) lo que ya habíamos logrado en abril“.

“Ante al crisis y necesidad de mayor protección de las familias, esta es una solución que responde a una visión de fondo“, declaró.

Sobre cómo financiar esta propuesta, Montes expresó que el Ejecutivo tiene diversas alternativas, como deuda pública, fondos soberanos, excedentes por aumento del cobre y fondos destinados a FF.AA.

Sobre otros puntos de la propuesta, el senador PS reconoció que “los DD.HH. no son un tema de negociación, sino que se asuman todos los temas de DD.HH. que no han tenido el trato adecuado por parte del gobierno y que nosotros no hemos tenido toda la fuerza para exigir. Eso está”.