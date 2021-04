Este viernes, y con 119 votos a favor en su tercer trámite, se aprobó el proyecto de reforma constitucional que permitiría un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. De esa manera, la iniciativa quedó lista para ser promulgada, aunque ahora depende de la decisión que tomará el Tribunal Constitucional al respecto luego del requerimiento presentado por el presidente Piñera.

Ahora, sin embargo, desde el Ejecutivo manifestaron estar abiertos a discutir posibilidad de presentar su propio proyecto para permitir un nuevo retiro en los fondos AFP, tal como ocurrió con la reforma anterior.

Al respecto, el senador PS Carlos Montes indicó que “lo fundamental es que el Congreso ya aprobó el tercer retiro, y si el gobierno quiere armar más conflicto en el país, que siga adelante en el TC. Porque lo que permitiría abrir otra conversación es que esto (requerimiento) se retire y se comience a aplicar“.

En conversación con CNN Chile, el legislador planteó que “a estas alturas el problema ya no es un apoyo más o un apoyo menos a las familias solamente, y ni es si va a haber o no reforma tributaria. El problema es qué pasa con los próximos 10 meses de este gobierno, en medio de elecciones, en medio de un proceso constituyente, y un gobierno que una y otra vez hace las cosas de una manera poco reflexiva, poco seria”.

“Este es un gobierno que puede seguir haciendo mucho daño en estos 10 meses, entonces tenemos que ver qué piensa hacer, ver el conjunto de medidas, porque puede terminar haciendo las cosas de tal manera que puede debilitar el proceso constituyente“, añadió.

Acusación constitucional

Parlamentarios de la oposición ya anunciaron que desde este lunes comenzaría la redacción del libelo contra el presidente Piñera y que apunta a su gestión durante la pandemia, tanto en temas sanitarios como económicos.

Respecto de la acusación constitucional, Montes dijo que no se iba a referir. Pero reiteró que “el Partido Socialista siempre ha dicho que los gobiernos han sido electos y tienen que cumplir su período. Nosotros no hemos tenido ninguna estrategia orientada a sacar al presidente, y hoy día no estamos dispuestos a ninguna estrategia tampoco de defenderlo”.

“Creemos que el gobierno tiene que asumir el escenario y toda la oposición tenemos que estar abiertos a conversar”, aseveró, añadiendo que “lo peor es pensar que la oposición está en un ánimo de que el gobierno haga las cosas mal, por el contrario”.

Resolución del TC

En caso de que el TC falle en contra del tercer retiro, el senador planteó que “se generaría un conflicto social muy fuerte. Y se generaría porque aquí no es solo un problema de como dicen algunos ideológico, porque hay necesidades. Son las necesidades las que llevan a los parlamentarios a decir señores del gobierno, asuman que hay que tener soluciones más profundas”.

Aunque aclaró que “sabemos que el 10% del retiro significa profundizar un hoyo que está quedando en nuestros fondos previsionales para el futuro”, por tanto hizo un llamado a construir una “solución de mediano y largo plazo” para esto.

Montes se refirió al proyecto paralelo que eventualmente podría presentar el Ejecutivo por el tercer retiro. Sobre esta posibilidad dijo que “un gobierno que normalmente dice una cosa y hace otra, no permite contestarle sí o no. Va a depender del proyecto que presente y de las condiciones y características. Sin embargo, el gobierno debiera oír al país que el tercer retiro es una necesidad ahora“, concluyó.