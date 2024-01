La panelista de Tolerancia Cero abordó la polémica detrás de las reuniones de ministros de Estado en la casa del lobista Pablo Zalaquett. "El diputado Boric no estaría de acuerdo con el presidente Boric. El diputado seguro le aclararía que el problema no son los encuentros privados, sino no informar de ellos a la ciudadanía", comentó.