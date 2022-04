En su minuto de confianza en Tolerancia Cero, la periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, se refirió a la designación realizada por la Cámara Baja del ex diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) y la abogada Alejandra Precht (DC) para integrar el Tribunal Constitucional. Al respecto, señaló que “así como antes criticamos la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, creo que es pertinente señalar la mala idea de la designación de los nuevos aspirantes al TC. Igual que con Figueroa, no se trata de descalificarlos en lo personal ni desconocer que para otras áreas están plenamente calificados, el punto es sí para la que genera discusión el Tribunal Constitucional lo están, creo que la respuesta en este caso es no“. Ante eso, la periodista afirmó que el “cuoteo es nocivo en sí porque desconoce que la única consideración debiera ser si están capacitados o no para el cargo. Es la misma polémica que en su momento se levantó cuando Michelle Bachelet nominó a Javiera Blanco para el CDE”, “El cuoteo daña a los propios aspirantes, a las instituciones (en este caso al TC) y desprestigia la política, que de mayúscula pasa a escribirse con minúscula“, cerró.