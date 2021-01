En las últimos días, se han registrado numerosas fiestas clandestinas en distintos puntos del país, que ignoran las advertencias por el aumento de casos de COVID-19.

Una de las más polémicas que se dieron a conocer esta semana fueron las desarrolladas durante el Año Nuevo en Cachagua, donde una multitud de jóvenes -mayoritariamente adolescentes- se reunieron en una casa, lo cual provocó un brote de coronavirus entre los asistentes.

Este domingo en Tolerancia Cero, Mónica Rincón se refirió a este tema, profundizando en el trato que han realizado las autoridades, las policías e incluso los medios de comunicación.

“No creo que el problema sea que le tapemos el rostro a los menores de Cachagua, el problema es que no tengamos el mismo cuidado siempre con los otros menores en otros lugares del país. Como medios de comunicación tenemos que recoger el guante respecto a lo que hacemos o no hacemos en otras fiestas tan clandestinas como las de Cachagua”, dijo.

Asimismo, apuntó a los padres de los participantes de estas actividades ilegales. “¿Dónde estaban ellos? ¿Qué valores se están transmitiendo cuando se permiten este tipo de fiestas que ponen en riesgo a muchos más que los asistentes?”, cuestionó.

“Todos tenemos que cumplir las normas, pero si queremos no exacerbar odiosidades, es muy importante que cuando no cumplimos esas normas nos trate a todos igual, de parte de las autoridades, las policías y los medios de comunicación”, agregó.

Finalmente, la periodista enfatizó que “para la desigualdad de trato no hay excusa. No se puede aducir falta de recursos ni ignorancia, la desigualdad de trato es la más intolerable de todas las desigualdades“.